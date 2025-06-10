Омск-Информ
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·Общество

Столбик термометра может подняться до +30 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 10 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +25...+30 °C.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Направление ветра юго-западное, западное, а скорость составит 7–12 м/с.
Атмосферное давление будет падать.
Олег Кипорук
·Общество

Столбик термометра может подняться до +30 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 10 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +25...+30 °C.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Направление ветра юго-западное, западное, а скорость составит 7–12 м/с.
Атмосферное давление будет падать.
Олег Кипорук