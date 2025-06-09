Омск-Информ
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Запрет на проезд будет временным.
В четверг, 12 июня, в районе железнодорожного вокзала в Омске ограничат движение. С 11:00 до 18:00 закроют проезд, прилегающий к железнодорожному вокзалу – от улицы Марченко до пересечения с Леконта и 8-й Ленинской. С 20:00 11 июня до 20:00 12 июня там также запретят парковку.
Причина ограничений – акция Министерства обороны России «Единство в памяти». Ее проводят в честь Дня России, который празднуют 12 июня.
Андрей Андреев
·Авто

Запрет на проезд будет временным.
В четверг, 12 июня, в районе железнодорожного вокзала в Омске ограничат движение. С 11:00 до 18:00 закроют проезд, прилегающий к железнодорожному вокзалу – от улицы Марченко до пересечения с Леконта и 8-й Ленинской. С 20:00 11 июня до 20:00 12 июня там также запретят парковку.
Причина ограничений – акция Министерства обороны России «Единство в памяти». Ее проводят в честь Дня России, который празднуют 12 июня.
Андрей Андреев