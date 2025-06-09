Зараза могла передаться пострадавшим.

По данным на 6 июня, в больницы Омской области с укусами клещей обратилось 3370 человек. Среди них 1133 ребенка.

В лабораториях исследовали 97 % клещей, снятых с людей. Как сообщает Роспотребнадзор, часть из них оказалась заражена:

боррелиями – 8,3 %,

вирусом клещевого энцефалита – 2,4 %,

вирусом моноцитарного эрлихиоза – 0,7 %,

возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза – 0,7 %.

Судя по этим данным, энцефалитные клещи покусали около 80 омичей, а боррелиозные – почти 280. Передались ли инфекции и вирусы пострадавшим, не сообщается.