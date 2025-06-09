Омск-Информ
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·Общество

Зараза могла передаться пострадавшим.
По данным на 6 июня, в больницы Омской области с укусами клещей обратилось 3370 человек. Среди них 1133 ребенка.
В лабораториях исследовали 97 % клещей, снятых с людей. Как сообщает Роспотребнадзор, часть из них оказалась заражена:
  • боррелиями – 8,3 %,
  • вирусом клещевого энцефалита – 2,4 %,
  • вирусом моноцитарного эрлихиоза – 0,7 %,
  • возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза – 0,7 %.
Судя по этим данным, энцефалитные клещи покусали около 80 омичей, а боррелиозные – почти 280. Передались ли инфекции и вирусы пострадавшим, не сообщается.
Андрей Андреев
·Общество

Зараза могла передаться пострадавшим.
По данным на 6 июня, в больницы Омской области с укусами клещей обратилось 3370 человек. Среди них 1133 ребенка.
В лабораториях исследовали 97 % клещей, снятых с людей. Как сообщает Роспотребнадзор, часть из них оказалась заражена:
  • боррелиями – 8,3 %,
  • вирусом клещевого энцефалита – 2,4 %,
  • вирусом моноцитарного эрлихиоза – 0,7 %,
  • возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза – 0,7 %.
Судя по этим данным, энцефалитные клещи покусали около 80 омичей, а боррелиозные – почти 280. Передались ли инфекции и вирусы пострадавшим, не сообщается.
Андрей Андреев