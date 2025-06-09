Виновником происшествия стал сотрудник соседнего заведения.

В дежурную часть отдела полиции № 10 УМВД России по Омску обратился 27-летний сотрудник бара с заявлением о краже ноутбука стоимостью 7 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования сотрудники уголовного розыска выяснили, что инцидент произошел ночью в одном из баров на улице Ленина. В зале находилось много посетителей, и в определенный момент музыка перестала играть. Диджей решил проверить оборудование и обнаружил, что провода отсоединены от колонок, а ноутбука нет.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники идентифицировали подозреваемого. Им оказался 29-летний сотрудник соседней пиццерии. Полицейские задержали мужчину по месту жительства на улице Суворова. В ходе опроса он пояснил, что зашел в бар отдохнуть после тяжелого рабочего дня, перебрал с алкоголем и присвоил ноутбук.

Подозреваемый оставил технику у себя. В настоящее время ноутбук возвращен владельцу. Следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).