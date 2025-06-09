Мужчину похоронили спустя почти четыре месяца после гибели.

Сегодня жители Москаленского района простились с погибшим на СВО односельчанином – Андреем Муравским. Гвардии рядовому, который служил в качестве старшего механика-водителя, был 41 год.

Муравский родился 28 декабря 1983 года в Казахстане. В 1994 году переехал с семьей в село Шевченко Москаленского района. Окончил там школу, после чего работал сварщиком вахтовым методом. Был женат.

Как сообщили в Москаленском отделении партии «Единая Россия», он погиб 18 февраля, проявив героизм, стойкость и мужество.