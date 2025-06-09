Синоптики дали прогноз погоды в регионе и городе.

По данным Обь-Иртышского УГМС, к четвергу в Омской области потеплеет до +29...+34 градусов. Однако местами возможны кратковременные дожди и гроза.

В Омске, по данным Gismeteo, будет до 30 градусов. Осадков не ожидается совсем. В пятницу будет до 31 градуса, а в субботу вновь ожидается небольшое понижение температуры и дожди с грозами.

Отметим, что жаркий четверг в этот раз будет выходным днем. Отдыхать омичи будут также в пятницу, субботу и воскресенье, то есть с 12 по 15 июня.