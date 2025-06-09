Больше всего средств поступило в областной бюджет.

По информации ФНС, за первые пять месяцев текущего года налоговые поступления в бюджет Омской области составили 53 млрд рублей, что на 5,9 % (или на 2,9 млрд рублей) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большая часть налоговых поступлений – 42,6 млрд рублей, или 80,3 % – пополнила областной бюджет. Это на 1,4 миллиарда больше, чем в прошлом году, рост составил 3,5 %. В бюджет Омска направили 6,3 млрд рублей – почти 12 % от общей суммы. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 929 миллионов, или 17,3 %.

– Ключевыми источниками доходов, обеспечившими наполняемость бюджетов Омской области на 98,6 %, являются налог на доходы физических лиц – 37,7 %, налог на прибыль организаций – 19,5 %, акцизы на подакцизные товары – 18,3 %, в том числе акцизы на пиво – 8,6 %, акцизы на нефтепродукты – 8,3 %. Доля поступлений от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, составила 13,2 %, по имущественным налогам – 9,9 %, – объяснили в налоговой службе.

Муниципалитеты региона за пять месяцев пополнили свои бюджеты на 4,1 млрд рублей. Это составляет 7,8 % от общей суммы налоговых поступлений и на 16,2 % больше, чем за тот же период прошлого года – прирост составил 573 млн рублей.