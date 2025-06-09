Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

Из медучереждения в полицию Омска поступило сообщение о госпитализации 54-летнего мужчины с проникающим ранением грудной клетки. Стало известно, что инцидент произошел в ходе совместного распития алкоголя с бывшей 57-летней сожительницей.

По предварительным данным, ссора возникла на фоне ревности. Потерпевший угрожал женщине гвоздодером, а та ответила ударом ножа в грудь. После конфликта женщина обратилась к знакомому жертвы, который оперативно вызвал скорую помощь.

Правоохранительными органами установлено, что обвиняемая и жертва проживали совместно на протяжении двенадцати лет, но расстались три года назад. Воссоединение пары и привело к таким тяжелым последствиям.

Нож, ставший орудием преступления, изъяли и приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Следователем отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Стало известно, что подозреваемую уже судили ранее – в 2005 году ее признали виновной в угрозе убийства.