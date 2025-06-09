Фирма расклеила 4 кв. м рекламных листовок.

Арбитражный суд Омской области постановил взыскать с компании «Эвент Парк», занимающейся организацией праздников в Омске, 22,5 тысячи рублей. Основанием для иска стало незаконное размещение рекламы на остановках общественного транспорта, расклееных в прошлом году. Истцом стал омское УДХБ. Информация о решении суда содержится в открытой базе данных «Электронное правосудие».

Суд установил, что УДХБ несет ответственность за содержание ряда остановок общественного транспорта, включая остановки «3-я Линия» на улице Масленникова, «Школа № 65» на улице Куйбышева, «Декабристов» на улице 10 лет Октября, «Аграрный университет» на улице Красный Путь, «13-я Северная» на улице Герцена, «Рынок» на проспекте Космическом и «ПО им. Баранова» на улице Богдана Хмельницкого. Стены некоторых остановок сделаны из стеклянных панелей.

В августе 2024 года на этих остановках была незаконно размещена реклама концерта «Супер Ретро Дискотека», который проводился 18 октября 2024 года на «G-Drive Арене». Организатором мероприятия выступила компания «Эвент Парк». Управление дорожного хозяйства и благоустройства потратило около 5 тысяч рублей на удаление рекламы и дополнительно 17,5 тысячи рублей на замену стекол на остановках. Всего пришлось убрать 4 кв. м рекламных листовок.

– Общая площадь всех рекламных объявлений, размещаемых ООО «Эвент Парк» на остановках общественного транспорта, составляет 4 кв. м, – сказано в решении.

Поскольку компания отказалась добровольно возместить расходы на удаление объявлений и замену стекол, омское УДХБ обратилось в суд. Изучив материалы дела, суд удовлетворил требования истца и обязал компанию «Эвент Парк» выплатить 22,5 тысячи рублей. Помимо этого, компания обязана покрыть судебные расходы в сумме 10 тысяч рублей. Всего пришлось убрать 4 кв. м рекламных листовок.