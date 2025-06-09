Регион уступает лидерам рейтинга почти в 2,5 раза.

Омская область отстает по уровню доступности бензина среди российских регионов, заняв лишь 42-ю позицию в соответствующем рейтинге, опубликованном информационным агентством «РИА Новости».

Рейтинг оценивает доступность топлива исходя из возможности приобретения определенного объема бензина марки АИ-92 на среднюю ежемесячную зарплату жителя каждого региона. Таким образом, средний житель Омской области способен приобрести на свою месячную зарплату 1055 литров бензина АИ-92.

Это заметно уступает показателям лидера рейтинга – Ямало-Ненецкому автономному округу, где граждане могут заправляться топливом в объеме до 2653 литров на одну зарплату, что превышает показатель омичей почти в 2,5 раза.

Топ-5 лучших регионов по доступности бензина также включает Москву, Чукотку, Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.

Наиболее низкие позиции заняли регионы Северного Кавказа: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чеченская Республика и Ингушетия, где жители могут рассчитывать максимум на 640–746 литров бензина в месяц, что почти в четыре раза хуже показателей регионов-лидеров.