Регион уступает лидерам рейтинга почти в 2,5 раза.
Омская область отстает по уровню доступности бензина среди российских регионов, заняв лишь 42-ю позицию в соответствующем рейтинге, опубликованном информационным агентством «РИА Новости».
Рейтинг оценивает доступность топлива исходя из возможности приобретения определенного объема бензина марки АИ-92 на среднюю ежемесячную зарплату жителя каждого региона. Таким образом, средний житель Омской области способен приобрести на свою месячную зарплату 1055 литров бензина АИ-92.
Это заметно уступает показателям лидера рейтинга – Ямало-Ненецкому автономному округу, где граждане могут заправляться топливом в объеме до 2653 литров на одну зарплату, что превышает показатель омичей почти в 2,5 раза.
Топ-5 лучших регионов по доступности бензина также включает Москву, Чукотку, Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.
Наиболее низкие позиции заняли регионы Северного Кавказа: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чеченская Республика и Ингушетия, где жители могут рассчитывать максимум на 640–746 литров бензина в месяц, что почти в четыре раза хуже показателей регионов-лидеров.
Цены на автомобильное топливо в Омской области остаются сравнительно стабильными. По информации мониторинга цен портала «Ай Мониторинг» на 2 июня, стоимость одного литра бензина АИ-92 составляет 54,43 рубля, АИ-95 – 59,15 рубля, дизтоплива – 70,90 рубля. Изменений стоимости за прошедшую неделю отмечено не было.