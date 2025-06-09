Омск-Информ
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·Общество

Температура воздуха поднимется до +27°C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 9 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +22...+27 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Направление ветра северо-восточное и юго-западное, его скорость составит 5–10 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова
·Общество

Температура воздуха поднимется до +27°C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 9 июня, в Омске и Омской области температура установится в районе +22...+27 °C.
По прогнозу, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Направление ветра северо-восточное и юго-западное, его скорость составит 5–10 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова