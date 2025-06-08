Омск-Информ
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·Общество

Перевозчик обслуживал их более четырех лет, но решил прекратить работу.

Индивидуальный предприниматель Кайрат Хусаинов направил обращение в региональный минтранс, в котором сообщил, что с 3 сентября прекращает обслуживать межмуниципальные маршруты, связывающие Омск с населенными пунктами Марьяновского района.

Речь идет о маршрутах до деревни Зеленая Долина, а также аулов Кара-Терек и Домбай. Рейсы в эти населенные пункты выполняются каждый день. Хусаинов работал на данных маршрутах более четырех лет.  

Поскольку документы были поданы заранее, у регионального минтранса есть время до осени найти другого перевозчика.

·Общество

Перевозчик обслуживал их более четырех лет, но решил прекратить работу.

Индивидуальный предприниматель Кайрат Хусаинов направил обращение в региональный минтранс, в котором сообщил, что с 3 сентября прекращает обслуживать межмуниципальные маршруты, связывающие Омск с населенными пунктами Марьяновского района.

Речь идет о маршрутах до деревни Зеленая Долина, а также аулов Кара-Терек и Домбай. Рейсы в эти населенные пункты выполняются каждый день. Хусаинов работал на данных маршрутах более четырех лет.  

Поскольку документы были поданы заранее, у регионального минтранса есть время до осени найти другого перевозчика.