Омск-Информ
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·Общество

По словам омичей, асфальт не обновлялся с 2022 года.

В Омске на улице Звездова, в районе дома 132/1, прохожие засняли на видео женщину, самостоятельно взявшуюся за ремонт дорожных ям.

– Герои нашего времени. Когда понимаешь, что от властей толку нет, приходится все делать своими руками. На ул. Звездова, в районе дома 132/1, девушка ремонтирует ямы на дороге. На данном участке – от ул. 10 лет Октября до Звездова – сплошные ямы, – сообщил один из подписчиков телеграм-канала «Жесть Омска».

Местные жители утверждают, что дорогу не ремонтируют уже три года, несмотря на регулярные обращения и жалобы.

Алексей Новиков
·Общество

По словам омичей, асфальт не обновлялся с 2022 года.

В Омске на улице Звездова, в районе дома 132/1, прохожие засняли на видео женщину, самостоятельно взявшуюся за ремонт дорожных ям.

– Герои нашего времени. Когда понимаешь, что от властей толку нет, приходится все делать своими руками. На ул. Звездова, в районе дома 132/1, девушка ремонтирует ямы на дороге. На данном участке – от ул. 10 лет Октября до Звездова – сплошные ямы, – сообщил один из подписчиков телеграм-канала «Жесть Омска».

Местные жители утверждают, что дорогу не ремонтируют уже три года, несмотря на регулярные обращения и жалобы.

Алексей Новиков