При развороте через разделительную полосу столкнулись «джили» и «ниссан».

Сегодня в 07:55 в полицию Марьяновского района сообщили о ДТП, в котором есть пострадавшие.

По предварительным данным, на 780-м километре трассы Челябинск – Новосибирск водитель «джили», мужчина 1958 года рождения, совершая разворот через разделительную полосу, столкнулся с двигавшимся в том же направлении автомобилем «Ниссан», за рулем которого находилась женщина 1977 года рождения.

В результате столкновения помощь медиков потребовалась водителю «джили», а также двум его пассажирам – 13-летней девочке и 4-летнему мальчику. Пострадала и пассажирка «ниссана» – женщина 1975 года рождения.

Точные причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.