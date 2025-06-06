Изменения будут действовать три месяца.

С 17 июня по 14 сентября В Омской области изменится расписание трех пригородных поездов. Корректировки составят от 1 до 9 минут.

С 17 июня по 31 августа электропоезд №6666 Омск – Калачинская будет отправляться в 10:35 (на 5 минут раньше). Прибытие в Калачинск планируется в 12:23 (на 4 минуты позже).

С 17 июня по 14 сентября №6556 Называевская – Московка будет отправляться в 13:35 (на 9 минут раньше). Время прибытия не изменится - 17:06.

С 20 июня по 13 сентября №6568 Называевская – Омск: по пятницам, субботам и воскресеньям будет отправлятьсяна 1 минуту позже - в 17:51. Прибытие в Омск также ожидается на минуту позже - в 20:21.