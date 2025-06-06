Омск-Информ
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·Происшествия

Теперь ее ждет суд.
Центральный районный суд Омска анонсировал разбирательство о хищении денег военнослужащего, погибшего на СВО. В преступлениии обвиняют 46-летнюю женщину.
Как сообщили в суде, омичка предложила знакомому мобилизованному мужчине передать ей банковскую карту для оплаты за него коммунальных услуг. Когда она узнала, что мужчина погиб, она начала обналичивать деньги. В итоге омичка совершила 21 операцию и похитила 4,6 млн рублей.
Андрей Андреев
·Происшествия

Теперь ее ждет суд.
Центральный районный суд Омска анонсировал разбирательство о хищении денег военнослужащего, погибшего на СВО. В преступлениии обвиняют 46-летнюю женщину.
Как сообщили в суде, омичка предложила знакомому мобилизованному мужчине передать ей банковскую карту для оплаты за него коммунальных услуг. Когда она узнала, что мужчина погиб, она начала обналичивать деньги. В итоге омичка совершила 21 операцию и похитила 4,6 млн рублей.
Андрей Андреев