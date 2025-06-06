В мэрии же сообщили, что в одном месте они все-таки имеются.

После того как Любинский проспект в Омске сделали пешеходным по выходным, горожане обратили внимание на отсутствие туалетов. По мнению омичей, их очень не хватает.

– Хотелось бы обозначить важную проблему в городе: отсутствие биотуалетов... Ведь нигде в городе их нет. Сейчас доступен для прогулок Любинский по выходным. А страдают от этого «Ростикс» и «Додо Пицца». Там большие очереди в туалет. Неужели город не может решить данную проблему? – написала одна из горожанок, подписчица телеграм-канала «Омский новостной поезд».

Однако биотуалеты, по мнению некоторых горожан, проблему не решат. Они быстро заполнятся и станут источниками неприятных запахов.

– При проведении благоустройства больших общественных территорий предусматривается установка стационарных туалетных модулей. В перспективе эта работа будет продолжена. Окружной администрацией выдано разрешение на установку пяти общественных туалетов нестационарного типа в сквере имени Дзержинского, в настоящее время туалеты установлены за музеем М. А. Врубеля, – ответили в городской администрации.

Напомним, улицу Ленина перекрывают с пятницы до воскресенья. Это продолжится до конца лета.