Жители Сибири традиционно стремятся со временем переехать поближе к морю.

Эксперты аналитического центра «Домклик» проанализировали ипотечные сделки Сбера по курортным регионам и составили топ-20 субъектов РФ, в которых жители активно скупали жилье у моря, в горах или городах-курортах – это Краснодарский край, Ставрополье, Адыгея, Калининградская область. В последнее время к традиционному списку добавились Республики Алтай и Дагестан, а также Ростовская область.

Жители Москвы и Московской области совершили больше всего сделок. Третье место – у Красноярского края.

– Среди 20 регионов, попавших в топ рейтинга, более половины – это регионы с холодными климатическими условиями (Красноярский край, Кемеровская область, ХМАО), – отметили на «Домклик».

Добавим, что пятым в стране по покупке недвижимости на курортах стала Кемеровская область, Новосибирская – на 12-м месте, Иркутская область – на 13-м. Омская область заняла 14-е место.

Любопытно, что Ханты-Мансийский автономный округ вообще не вошел в топ-20, а Ямал оказался на 16-м месте.