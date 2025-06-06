Продукцию изъяли, но предприятия продолжают работать.
По данным Россельхознадзора, молочная продукция ООО «Маслосыркомбинат «Тюкалинский» и ООО «Сыродел» не соответствует требованиям безопасности. В минувший вторник, 3 июня, это подтвердили лабораторные исследования.
Творог 9 % жирности от ООО «Сыродел» содержит микробную трансглутаминазу, так называемый «мясной клей». Этот фермент запрещено использовать в молочных продуктах, потому что он нарушает работу кишечника, повышает риск пищевых аллергий и особенно опасно для людей с заболеваниями ЖКТ.
В пробах пастеризованного молока жирностью 3,2 % от маслосыркомбината «Тюкалинский» специалисты выявили отклонения по жирно-кислотному составу.
– Такие нарушения повышают риск развития атеросклероза, инфарктов и инсультов. Дисбаланс жирных кислот может привести к гипертонии, ишемической болезни сердца и ожирению, – сообщает Россельхознадзор.
При этом оба предприятия поставляли свою продукцию в социальные учреждения Омской области. Опасные молоко и творог изъяли. Предприятиям-нарушителям объявили предостережения о недопустимости нарушений.