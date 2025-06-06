Его целью были руководство и работники оборонного предприятия.

Сегодня, 6 мая, Омский областной суд признал 42-летнего местного жителя виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Как сообщили в прокуратуре, пресс-службе суда и ФСБ, два года (2022–2024) омич собирал и передал украинским спецслужбам информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса региона. Он отправлял противнику фото- и видео материалы, содержащие сведения о военной технике, стратегических объектах, руководстве и работниках предприятия.

– Переданные данные могли быть использованы противником для совершения террористических актов, диверсионных действий в отношении указанных объектов, нанести ущерб безопасности и обороноспособности Российской Федерации в целом, – отметили в прокуратуре.

Изменника задержали сотрудники ФСБ.

В наказание омича приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы еще на 1 год. Отметим, что приговор пока не вступил в законную силу, и омич может его обжаловать.