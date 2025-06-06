Омск-Информ
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·Общество

Сотрудники Росгвардии усилили патрули МЧС.

С открытием навигационного сезона сотрудники ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии по Омской области начали патрулирование акватории Иртыша на специальных катерах.

Перед началом патрулирования было проведено техническое обслуживание катеров и их спуск на воду. Задача спецназа – поддержание правопорядка на водном пространстве и контроль прибрежных зон, особенно в зонах лесопарков.

Патрулирование осуществляется совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области, Омского линейного управления МВД России и службой охраны водных биоресурсов. На данный момент выявленно 9 административных правонарушений на воде. 

Олег Кипорук
·Общество

Сотрудники Росгвардии усилили патрули МЧС.

С открытием навигационного сезона сотрудники ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии по Омской области начали патрулирование акватории Иртыша на специальных катерах.

Перед началом патрулирования было проведено техническое обслуживание катеров и их спуск на воду. Задача спецназа – поддержание правопорядка на водном пространстве и контроль прибрежных зон, особенно в зонах лесопарков.

Патрулирование осуществляется совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Омской области, Омского линейного управления МВД России и службой охраны водных биоресурсов. На данный момент выявленно 9 административных правонарушений на воде. 

Олег Кипорук