Тело погибшего было обнаружено в нежилом доме.

В рабочем поселке Полтавка Омской области Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства. Тело 50-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено местными жителями днем 5 июня в одном из нежилых домов на улице Победы.

Оперативно прибывшие на место происшествия следователи и сотрудники полиции в сроки установили личность подозреваемого и задержали 31-летнего местного жителя.

По предварительной версии следствия, трагедия произошла вечером 4 июня. Между подозреваемым и погибшим, которые были знакомы, вспыхнула ссора во время совместного распития алкогольных напитков. Конфликт обострился после того, как мужчина сломал табурет знакомого. В приступе ярости подозреваемый нанес ему множество ударов по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

С целью сокрытия следов преступления, злоумышленник перенес тело погибшего в соседний нежилой дом.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего. Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу. За совершение убийства мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.