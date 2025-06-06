Омск-Информ
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·Происшествия

Тело погибшего было обнаружено в нежилом доме.
В рабочем поселке Полтавка Омской области Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства. Тело 50-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено местными жителями днем 5 июня в одном из нежилых домов на улице Победы.
Оперативно прибывшие на место происшествия следователи и сотрудники полиции в сроки установили личность подозреваемого и задержали 31-летнего местного жителя.
По предварительной версии следствия, трагедия произошла вечером 4 июня. Между подозреваемым и погибшим, которые были знакомы, вспыхнула ссора во время совместного распития алкогольных напитков. Конфликт обострился после того, как мужчина сломал табурет знакомого. В приступе ярости подозреваемый нанес ему множество ударов по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
С целью сокрытия следов преступления, злоумышленник перенес тело погибшего в соседний нежилой дом.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего. Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу. За совершение убийства мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Мария Филимонова
·Происшествия

Тело погибшего было обнаружено в нежилом доме.
В рабочем поселке Полтавка Омской области Следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства. Тело 50-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти было обнаружено местными жителями днем 5 июня в одном из нежилых домов на улице Победы.
Оперативно прибывшие на место происшествия следователи и сотрудники полиции в сроки установили личность подозреваемого и задержали 31-летнего местного жителя.
По предварительной версии следствия, трагедия произошла вечером 4 июня. Между подозреваемым и погибшим, которые были знакомы, вспыхнула ссора во время совместного распития алкогольных напитков. Конфликт обострился после того, как мужчина сломал табурет знакомого. В приступе ярости подозреваемый нанес ему множество ударов по голове и телу. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
С целью сокрытия следов преступления, злоумышленник перенес тело погибшего в соседний нежилой дом.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего. Следствие намерено заключить подозреваемого под стражу. За совершение убийства мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
Мария Филимонова