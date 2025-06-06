Омск-Информ
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·Общество

Синоптики прогнозируют заморозки в приземном слое.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омской области снова испортится погода.

– В ночные часы 7 и 8 июня местами по Омской области ожидается опасное явление – заморозки в приземном слое 0…–5 °C, – говорится на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение.

1046Мария Филимонова
·Общество

Синоптики прогнозируют заморозки в приземном слое.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, в Омской области снова испортится погода.

– В ночные часы 7 и 8 июня местами по Омской области ожидается опасное явление – заморозки в приземном слое 0…–5 °C, – говорится на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение.

1046Мария Филимонова