Мужчина разыскивается за совершение кражи.

Линейный отдел МВД России на станции Новосибирск обратился к жителям Омской области с просьбой о помощи в розыске Евгения Лашкина, 1977 года рождения. Мужчина разыскивается по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно кражи.

Приметы: на вид 40–45 лет, среднего телосложения, рост 190–195 сантиметров, волосы светлые, короткие.

Предполагается, что разыскиваемый может скрываться на территории Омска, Омской и Новосибирской областей.

Сотрудники транспортной полиции призывают всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Евгения Лашкина, незамедлительно сообщить об этом. Обращаться можно в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск по телефонам: +7 (383) 229-34-00 или +7-913-712-71-11.