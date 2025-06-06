Девочку удалось вернуть матери только после вмешательства судебных приставов.

В Омской области завершился громкий семейный скандал, связанный с похищением ребенка. Судебные приставы Октябрьского района Омска передали двухлетнюю девочку ее матери после продолжительного разбирательства.

Выяснилось, что гражданка Волгоградской области познакомилась с омичом на работе, отношения переросли в сожительство, и вскоре у них родилась дочь. Однако отношения не сложились, и пара рассталась. Мужчина сделал тест ДНК, подтвердивший его отцовство. Родители договорились, что мужчина заберет дочь к себе в Омск на две недели, обязуясь вернуть ребенка матери по истечении оговоренного срока. Вместо этого мужчина прекратил всякое общение и скрылся с малышкой.

Женщина обратилась в суд. Судебный орган удовлетворил иск матери, приказав вернуть ребенка в Волгоградскую область. Мужчина, получивший соответствующее извещение, проигнорировал решение суда, после чего ему был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако и эта мера не возымела эффекта.

Тогда сотрудник органа принудительного исполнения составил протокол согласно ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ («Лишение детей в общении с родителями или близкими родственниками»), который направил на рассмотрение в суд. После длительных разыскных мероприятий стало известно, что мужчина живет с дочерью и своей матерью в Омске. Судебные приставы вместе с матерью ребенка приехали по месту жительства, однако мужчина долго не пускал их в квартиру. Наконец бабушка девочки впустила их.

Мужчина упорно отказывался возвращать девочку родной матери, мотивируя тем, что девочка провела два месяца без мамы и успела забыть ее, поэтому в общении с ней больше не нуждается. Однако в итоге он все-таки выполнил требование и передал ребенка матери. Женщина, боясь, что бывший партнер попытается повторно забрать дочь, немедленно покинула Омск и вернулась в Волгоград.

Теперь мужчине грозит более жесткое наказание. Против него возбуждено три административных дела по ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ, а также ведется производство по выплате алиментов в размере 10 тысяч рублей ежемесячно. Если мужчина и далее будет игнорировать требования закона, его могут отправить в тюрьму.