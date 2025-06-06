Участок трассы Омск – Муромцево – Седельниково будет отремонтирован в Седельниковском районе.

Сегодня, 6 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что в регионе продолжается модернизация дорожной инфраструктуры, в Седельниковском районе стартовал ремонт участка региональной автодороги Омск – Муромцево – Седельниково (276–279 км).

– Обновление трассы ведется благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным, – подчеркнул глава региона.

Он также отметил, что реализация проекта позволит повысить уровень безопасности и создать более комфортные условия для движения на важном региональном маршруте.

Подрядчик уже приступил к выравниванию профиля существующего покрытия, ООО «Стройтраст» планирует по заданию заказчика расширить трассу, полностью восстановить поврежденные участки, для этого будет использован метод холодного ресайклинга с добавлением щебеночно-песчаной смеси и цемента.

Дорогу укрепят с обочин, уложат два слоя асфальтобетона. Подрядная организация также нанесет дорожную разметку и установит новые знаки.