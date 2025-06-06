Омск-Информ
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·Общество

Возможен небольшой дождь.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 6 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в диапазоне +23...+28 °C. 
Синоптики обещают переменную облачность, местами возможен небольшой дождь. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Атмосферное давление будет расти. 
Мария Филимонова
·Общество

Возможен небольшой дождь.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 6 июня, в Омске и Омской области температура воздуха установится в диапазоне +23...+28 °C. 
Синоптики обещают переменную облачность, местами возможен небольшой дождь. Ожидается западный, северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с.
Атмосферное давление будет расти. 
Мария Филимонова