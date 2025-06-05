Глава региона выступил на открытии всероссийского семинара-совещания по вопросам молодежной политики, который начал работу в Омске.

Сегодня, 5 июня, в Омске стартовал всероссийский семинар-совещание по вопросам молодежной политики. Статусное мероприятие в Молодежной столице России продлится три дня. Вопросы, которые будут обсуждать лучшие специалисты-практики и представители органов власти, имеют серьезное значение для развития страны.

Актуальные вызовы и задачи трансформации молодежной политики, развитие флагманских проектов, совершенствование форматов и методов работы с молодежью, вопросы профилактики негативных явлений и меры поддержки – вот далеко не полный спектр тем, которые будут рассматриваться на семинаре.

– В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» к 2030 году нам будет необходимо увеличить до 75% долю молодых людей, которые участвуют в профессиональных и творческих проектах и программах, и до 85% – число ребят, верящих в возможности самореализации в России, вовлечь в добровольческую и общественную деятельность не менее 45% молодежи, – подчеркнул в своем приветствии участникам семинара вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. – Именно от наших общих усилий во многом зависят возможности и перспективы молодежи в каждом уголке России

На открытие семинара приехали губернатор Омской области Виталий Хоценко и руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров. Обращаясь к участникам, Хоценко отметил, что признание Омска Молодежной столицей России 2025 года – это результат работы по созданию эффективных программ, развитой инфраструктуры и открытых пространств для молодежи. В Омске уже действует Дом Первых — современное пространство для реализации молодежных инициатив. Идет работа над созданием других молодежных пространств в Омске и районах области.

– Уверен, что обмен опытом и совместная работа на семинаре помогут сформировать новые действенные подходы к воспитанию активных, ответственных и сильных граждан страны, – заявил губернатор.

В свою очередь Григорий Гуров рассказал о ключевых направлениях развития государственной молодежной политики на ближайшие годы. Он подчеркнул важность слаженного взаимодействия между регионами, вовлечения молодежи в общественную жизнь и поддержания ее патриотического настроя.

– Мы видим, что сейчас работа с молодежью – это не отдельные события или мероприятия, это большая системная работа. Основной показатель эффективности этой деятельности – это увеличение доли молодежи, верящей в возможности реализации в нашей стране, – сказал Гуров. – Воспитание – общая задача семьи, педагогов и наставников. Проводников смыслов, которые транслируют наши ценности. Мы объединили в Омске – Молодежной столице России – всех акторов молодежной политики со всей страны для того, чтобы определить цели и задачи, которые стоят перед нами для достижения всех показателей.

Семинар в Омске должен стать важным шагом в выстраивании эффективной модели молодежной политики будущего, основанной на принципах единства, диалога и ответственности.

Деловую часть семинара дополнит насыщенная культурная программа: участников семинара пригласили познакомиться с Домом Первых, а также пройтись по пешеходному Любинскому проспекту — культурному центру города, где каждые выходные проходят концерты, встречи и городские акции, создающие живую, открытую атмосферу взаимодействия.