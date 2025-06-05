Летняя веранда и ограждения серьезно пострадали в аварии.

Сегодня. 5 июня, в дежурную часть отдела МВД России по Омскому району поступило сообщение об аварии. 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» в селе Троицком на ул. Тенистой у дома № 10 врезался в стоящий автомобиль «Опель Астра», отскочил, наехал на ограждение детского сада, а затем на летнюю веранду одного из участков учреждения, где гуляют дети. Произошло это в 14:37, время обеда и сончаса, потому в момент ЧП на площадке образовательного учреждения никого не было.

– Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя автомобиля «Фольксваген», – отметили в полиции.

Окончательно причины будут установлены в ходе проверки, все обстоятельства будут расследованы.