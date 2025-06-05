Более 100 старшеклассников приняли участие в квест-олимпиаде предприятия для выбора профессии и развития практических навыков.

В Омской области прошла десятая мультидисциплинарная квест-олимпиада, организованная Омским нефтеперерабатывающим заводом в рамках программы «Школа – ссуз/вуз». Цель проекта – помочь школьникам сделать осознанный профессиональный выбор и получить первый опыт решения инженерных задач.

Участие в подобных профориентационных проектах дает преимущество при поступлении на базовую кафедру ОмГТУ.

В этом году школьники соревновались в знаниях физики и химии, а в финал вышли 40 участников. Тематика квеста была связана с освоением Севера и добычей полезных ископаемых. По легенде участники должны были определить степень коррозии оборудования по анализу воды, рассчитать плотность нефти и массу для производства бензина. Задания подготовили преподаватели ОмГТУ. Победу одержала команда лицея № 166. Заявки на участие могут подавать все школы региона. За десять лет в олимпиаде приняли участие 544 старшеклассника.

– Олимпиада Омского НПЗ – образовательный проект, с помощью которого школьники получают опыт решения производственных вопросов. Такие мероприятия поддерживают интерес к точным наукам и формируют практические навыки, – рассказал ректор ОмГТУ Павел Корчагин. Старшеклассники учатся работать в команде и искать решения сложных задач.

Профориентационные мероприятия являются частью масштабной программы, которую предприятие реализует с 2014 года совместно с омскими учебными заведениями. Ежегодно в рамках проекта проходит более 800 профориентационных тренингов, научно-технических конференций, факультативных занятий по химии и физике, выездных образовательных сессий, олимпиад и кейс-чемпионатов. Также для школьников организованы виртуальные экскурсии по предприятиям «Газпром нефти».

– Такие интеллектуальные соревнования помогают выявить талантливых школьников и поддержать их интерес к профессии, – отметил генеральный директор компании Олег Белявский.

Компания рада видеть в коллективе ответственных и целеустремленных ребят, желающих развиваться и строить карьеру.