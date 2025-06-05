Жители деревни Копьево в Муромцевском районе скинулись и сами разравняли дорогу к деревне.

В Омской области деревенские жители в очередной раз сами сделали себе дорогу. На этот раз случай произошел в деревне Копьево Муромцевского района. Об этом рассказали в группе «Голос Муромцево».

– Жители просят передать администрации, что сами скинулись и разравняли дорогу к поселению. Без отсылок к нехватке бюджетирования и прочим отговоркам, – пишут в ВК.

Жители Копьево с просьбой отгрейдировать дорогу обращались в мае, в распутицу. После дорога высохла, из-за высокой колейности ездить по ней стало еще затруднительнее. Грейдер все же прошел по дороге.

– Если до него мы хоть тропку накатали, сейчас местами вообще не проехать. Все в камнях, все изрыто, как после бомбежки. А ведь просили сделать нормально, для галки отправили. Ванну из дороги сделал, теперь после дождя все раскиснет, и мы все лето будем взаперти. Полтора часа ехал 18 километров, – пожаловался один из жителей Копьево.

Добавим, что деревня Копьево находится в 15 км от села Камышино-Курское, где пропала 18-летняя Милена Акентьева. Жители Копьева принимали самое активное участие в поисках девушки.