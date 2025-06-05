Соответствие требованиям закона о такси проверяют в Омске фискальные органы.
В УФНС России по Омской области сообщают, что порядка 4000 водителей такси в регионе легализовали свою деятельность, что привело к увеличению месячного налогооблагаемого дохода на 306 млн рублей.
Напомним, что таксопарки могут сотрудничать с физическими лицами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа на легковом такси в определенных случаях (п. 1 ст. 12 Федерального закона от 29.12.2022 № 580-ФЗ), а именно если применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; зарегистрированы в качестве ИП; работают в качестве наемных сотрудников таксопарка.
– На сегодняшний день некоторые таксопарки продолжают взаимодействовать с физическими лицами, которые не соответствуют вышеназванным условиям. С такими таксопарками или их партнерами проводятся индивидуальные совещания по вопросам легализации трудовых отношений с водителями, – сообщают фискалы.
Такая работа результативна и способствует пополнению казны.