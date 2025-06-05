Сумма ущерба составила более 19 млн рублей.

Омский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело о хищении рапса, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Судом установлено, что что в период апрель – май 2023 года шестеро мужчин в возрасте 31–57 лет вывозили большее количество масличной культуры, чем предусматривалось договорами.

– Руководитель организации ООО «Зерноток», зарегистрированной в Удмуртской Республике, Аскеров Н. А. совместно с сообщниками – гражданами Аскеровым Э. А., Рамазановым С. С., Гумбатовым Г. Э., Гусейновым Т. Э. и еще одним лицом, личность которого не установлена, путем мошенничества похитили свыше 682 тонн рапса, принадлежащего двум предприятиям региона. Общая сумма ущерба составила более 19 миллионов рублей, – пишут в релизе суда.

Схема выглядела так – на грузовики и прицепы устанавливали гидравлические системы вертикального действия рычажного типа, которые влияли на вес автомобиля при помощи перераспределения нагрузки. При выезде на весовых площадках водители активировали эти механизмы, и вес грузовика и прицепа с рапсом был меньше. Так каждый раз они вывозили большее количество масличной культуры, чем предусматривалось договорами.

Мужчины были признаны виновными в преступлениях, квалифицируемых частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Им назначены сроки. Аскерову Н. А. – лишение свободы сроком на три года семь месяцев, Аскерову Э. А. – три года один месяц, обоим в исправительной колонии общего режима. Остальные фигуранты получили условные сроки – по два года один месяц лишения свободы каждый.

Приговор пока не вступил в законную силу.