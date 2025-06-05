Владимир Путин поручил перевести госуслуги в мессенджер Max. Первым подключился финсектор – среди них уже есть ВТБ.

Президент Владимир Путин поручил в приоритетном порядке перевести государственные и финансовые сервисы на платформу российского мессенджера Max.

Он назвал задачу чрезвычайно важной и потребовал от всех ведомств поддержки отечественной цифровой платформы.

Развитие интернета, по словам главы государства, должно стать основой для национальных цифровых решений. Мессенджер Max, разработанный VK, позиционируется как универсальный инструмент с элементами искусственного интеллекта и возможностью подключения банковских и государственных сервисов.

Финансовый сектор уже начал процесс интеграции. Так, один из ведущих российских банков реализовал в Max цифровой банк: пользователи могут проверять баланс, переводить средства и оплачивать услуги прямо в мессенджере.

– Появление российского мессенджера с банковскими сервисами можно сравнить с созданием современного дома, где все необходимое под одной крышей, – отметила первый заместитель председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова. – Это шаг к цифровой независимости и удобству граждан.

Главная задача – предоставить гражданам доступ к широкому спектру услуг на защищенной отечественной платформе.