Женщине почти 100 лет.

Полицейские Азовского района Омской области пытаются найти родных пожилой женщины, найденной на остановке около садоводческого товарищества «Росинка» деревни Гауф.

Вчера, 4 июня, в отдел полиции поступило сообщение о пенсионерке, которая не могла вспомнить, где находится ее дом. Женщина была доставлена в отделение, где ей оказали необходимую помощь и передали медикам. В настоящее время она находится под наблюдением врачей в районной больнице.

Женщина представилась Зоей Киреевой. Также пенсионерка сообщила, что сейчас ей 95 лет. Других сведений о себе и место своего проживания она назвать не смогла.

Полиция просит откликнуться всех, кто располагает информацией о женщине или ее близких родственниках, и связаться по следующим телефонам: 8 (3812) 79-78-01, 8 (3812) 79-34-01, 8 (38141) 2-32-02.