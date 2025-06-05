Сгорело 400 тюков сена.

Позавчера вечером, 3 июня, в отдел МВД по Большереченскому району Омской области поступило сообщение о пожаре в селе Почекуево. Около 18:00 загорелось 400 тюков сена, хранившихся на территории бывшего кормоцеха на северо-западе населенного пункта.

Полицейские прибыли на место происшествия и начали проверку версий происшествия. При опросе местных жителей выяснилось, что причиной пожара стал ребенок. По предварительным данным, семилетний школьник, гуляя неподалеку, нашел зажигалку и решил проверить, работает ли она.

Проверяющие органы уточнили, что ребенок ранее не состоял на профилактическом учете в полиции. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседу с первоклассником и его родителями.

Стоимость ущерба, причиненного владельцу тюков сена, составила 400 тыс. рублей. Проверка по данному факту продолжается.