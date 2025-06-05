Омск-Информ
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·Общество

Жители требуют немедленных действий по восстановлению пешеходной зоны.
Местные жители возмущены состоянием пешеходной зоны на улице Березовой. В соцсетях появилось сообщение о том, что благоустроенный весной тротуар опять пришел в негодность, вынуждая прохожих передвигаться по обочине или даже по автомобильной дороге.
Особое недовольство вызвала ситуация с канализационным люком неподалеку от автозаправочной станции.
– Люк за заправкой, из которого уже четыре месяца (а может, и дольше – под снегом этого не было видно) хлещет вода, превратился в подобие купели для птиц и базы отдыха для комаров. Может, там хотя бы фонтан поставите? Ну, если воду пресную все равно девать некуда, – говорится в сообщении в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Жители требуют обратить внимание на данную ситуацию и предпринять соответствующие меры.
Мария Филимонова
·Общество

Жители требуют немедленных действий по восстановлению пешеходной зоны.
Местные жители возмущены состоянием пешеходной зоны на улице Березовой. В соцсетях появилось сообщение о том, что благоустроенный весной тротуар опять пришел в негодность, вынуждая прохожих передвигаться по обочине или даже по автомобильной дороге.
Особое недовольство вызвала ситуация с канализационным люком неподалеку от автозаправочной станции.
– Люк за заправкой, из которого уже четыре месяца (а может, и дольше – под снегом этого не было видно) хлещет вода, превратился в подобие купели для птиц и базы отдыха для комаров. Может, там хотя бы фонтан поставите? Ну, если воду пресную все равно девать некуда, – говорится в сообщении в телеграм-канале «Аварийный Омск».
Жители требуют обратить внимание на данную ситуацию и предпринять соответствующие меры.
Мария Филимонова