Компания пыталась обжаловать решение, но суд признал сумму компенсации справедливой.

В Омске прокуратура Кировского округа поддержала в суде требование о выплате компенсации морального вреда пассажирке, которая пострадала в ДТП с участием машины «Яндекс.Такси». Надзорное ведомство дало положительное заключение по делу и приняло участие в его рассмотрении.

Суд установил, что днем 7 сентября 2023 года жительница Омска ехала на такси – автомобиле Nissan. На перекрестке улицы Красный Путь и переулка Банковского такси столкнулось с автомобилем Subaru. В результате аварии женщина получила травмы, которые квалифицировали как легкий вред здоровью.

Несмотря на возражения со стороны ООО «Яндекс.Такси», суд посчитал, что именно эта компания должна отвечать по иску. Ведь поездка была заказана через приложение, а значит, договор на перевозку был заключен с этой фирмой.

С учетом мнения прокуратуры суд решил, что компания «Яндекс.Такси» должна выплатить пострадавшей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, фирма обязана заплатить еще 75 тысяч рублей штрафа за то, что не согласилась добровольно выполнить требования.

По жалобе компании дело пересмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда. Прокурор снова поддержал решение о выплате, указав, что сумма компенсации справедлива и соответствует перенесенным страданиям. Областной суд согласился с этим и не стал менять первоначальное решение, жалобу ответчика отклонили.