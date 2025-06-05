Они получили почетные грамоты и благодарственные письма.

В Омском районе поздравили с профессиональным праздником лучших работников социальной сферы. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню социального работника, прошло в администрации Омского района.

С поздравительным словом к собравшимся обратился первый заместитель главы района Александр Плукча. Он выразил признательность специалистам за преданность делу, терпение и высокий профессионализм, а также вручил почетные грамоты специалистам. Среди награжденных – сотрудники многофункционального центра, реабилитационного учреждения и социальных домов-интернатов.

Поздравления продолжила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская

– В регионе эта отрасль уверенно стоит на ногах, – подчеркнула Варнавская. – А в зале заседаний Омского района – те сотрудники, которые очевидно готовы к любым переменам и показали отличный результат в своей работе.

Министр вручила почетные грамоты и благодарности от правительства области, губернатора и министерства труда работникам различных направлений – от специалистов по работе с семьями до медицинских сестер и сотрудников хозяйственной службы.

К поздравлениям присоединились председатель Совета Омского района Юрий Тетянников и руководитель районного управления профильного министерства Татьяна Залагаева. Они также приняли участие в церемонии награждения.

Праздничную атмосферу поддержали творческие коллективы сельских домов культуры. Гостям подарили свои выступления ансамбли «Конфетти» и «Сувенир», а также сольные вокалисты.