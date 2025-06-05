Осужденные нанесли ущерб водным биологическим ресурсам.
Горьковский районный суд Омской области вынес приговор местным жителям, обвиняемым в незаконной добыче водных биологических ресурсов.
Установлено, что в июле 2024 года подсудимые действовали организованной группой, вооружившись донной сплавной сетью и моторной лодкой, занимались незаконным промыслом стерляди на реке Иртыш неподалеку от села Согра.
Суд признал омичей виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору») и назначил штраф в размере 500 тыс. рублей. Кроме того, с осужденных взыскан ущерб, нанесенный государству.
Дело рассмотрено с участием государственного обвинителя Омской транспортной прокуратуры.