Омичи продолжают масштабное усиление после прихода Пономарева и Егорова.
Омский «Авангард» является основным претендентом на защитника московского «Динамо» Бреннана Менелла по данным «Спорт-Экспресс».
Его контракт с московским клубом рассчитан до 31 мая 2026 года.
В предыдущем сезоне 28-летний американский хоккеист записал на свой счет 22 очка (4+18) в 44 играх регулярного чемпионата. Дополнительно он набрал 2 очка (0+2) в семи матчах плей-офф.
В минувшем сезоне Бреннан Менелл попал в список травмированных игроков 27 января. Последнюю встречу до травмы он отыграл 17 января в матче против «Сочи», закончившемся поражением динамовцев со счетом 1:3. Спустя 3 месяца, 21 марта, Менелл полностью оправился от повреждения и вышел на лед против ярославского «Локомотива».
Ранее сообщалось, что «Авангард» провел первый громкий трансфер в этом межсезонье, в рамках которого омская команда получила форварда Василия Пономарева и защитника Алексея Егорова.