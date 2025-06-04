Сокращения коснутся еще девяти городских направлений.
С 1 июля в Омске собираются уменьшить число автобусов на десяти городских маршрутах. Об этом говорится в обновленном реестре муниципального транспорта, размещенном 2 июня на официальном сайте мэрии. Изменения коснутся десяти направлений:
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маршрут № 14 (п. Мелиораторов – п. Николаевка): станет на один автобус меньше – 11 вместо 12;
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маршрут № 21 (ДСК-2 – Кожевенный завод): число автобусов сократится с 5 до 4;
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маршрут № 22 (ул. Бархатовой – МСЧ-9): вместо 20 будет 17 машин;
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маршрут № 24 (ж/д вокзал – п. Солнечный): останется 12 автобусов вместо 14;
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маршрут № 25 (площадь Победы – мкр-н Новоалександровский): количество автобусов сократится до двух;
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маршрут № 63 (МСЧ-9 – гараж ЦС): вместо 9 выйдут 8 машин;
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маршрут № 77 (п. Солнечный – площадь Победы): теперь будет 3 автобуса вместо 5;
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маршрут № 95 (Стройрынок «Южный» – СТЦ «Мега»): сократят с 15 до 13 единиц;
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маршрут № 103 (п. Солнечный – онкодиспансер): число автобусов уменьшат до 10;
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маршрут № 67 (п. Солнечный – ОНПЗ): с 11 до 8 автобусов.
Кроме того, с 1 июля в Омске полностью прекратит работу маршрут № 28, следовавший от микрорайона Прибрежного до площади Победы «по причине оптимизации работы маршрутов в летний период». О предстоящем закрытии мэрия сообщила в комментарии под публикацией в телеграм-канале «Новый омский форум».