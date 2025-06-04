Качество произведенных на заводе в Омске смазочных материалов позволяет использовать их в технике, которой приходится работать в экстремальных условиях.

На международной выставке «Уголь России и Майнинг – 2025», которая проводится в Новокузнецке, компании «Газпромнефть – смазочные материалы» и FNGROUP договорились о совместном развитии парка новейших карьерных самосвалов TITAN. Соглашение предусматривает поставки произведенных на заводе в Омске моторных и гидравлических масел крупнейшему дилеру спецтехники в России. Специалисты отметили, что смазочные материалы из Омска успешно прошли проверку на крупном угледобывающем предприятии Новосибирской области, показав высокую эффективность, исключительную выносливость, а также полную совместимость с механизмами карьерных самосвалов последнего поколения.

Крупнейшей технологической площадкой «Газпромнефть-СМ» является Омский завод смазочных материалов. Там осуществляют полный цикл производства базовых и товарных масел, фасовки и отгрузки готовой продукции. Ежегодно завод выпускает свыше 300 тыс. тонн масел, смазок и технических жидкостей, обеспечивая стратегическими продуктами все сегменты отечественной экономики. На сегодняшний день компания обеспечивает смазочными материалами более 100 предприятий сектора угольной промышленности, снабжая смазками и техническими жидкостями экскаваторы, бульдозеры, тракторы, самосвалы, погрузчики и другую технику.

– Мы закладываем высокие требования к качеству продукции на всех этапах производства, поэтому наши масла подходят для самой современной техники и оборудования, – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Компания является одним из лидеров в сфере смазочных материалов для горнодобывающей отрасли, выпуская продукцию на собственных производственных площадках в Подмосковье и Омске.

– Мы скрупулезно подходим к выбору масел для нашей спецтехники, ведь от их качества зависит надежность работы узлов, агрегатов и продолжительность «жизни» горного оборудования в целом, – заявил коммерческий директор FNGROUP Максим Хрипунов.

Добавим, что произведенные в КНР самосвалы TITAN грузоподъемностью 120 тонн были поставлены в Россию в начале 2025 года. Машины отличаются высокой производительностью и малым расходом топлива, при этом они могут работать даже при экстремально низких и высоких температурах – от минус 50 до плюс 45 градусов.