Мужчина скончался на месте.

В деревне Тюрметяки Усть-Ишимского района Омской области вечером 29 мая около одного из домов было обнаружено тело 58-летнего мужчины с явными телесными повреждениями. По факту произошедшего СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

В ходе оперативно проведенных следственных действий и разыскных мероприятий по горячим следам был установлен и задержан подозреваемый – 53-летний житель соседней деревни, ранее уже имевший проблемы с законом.

По версии следствия, трагедия произошла после совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый, находясь в гостях у потерпевшего, на почве личной неприязни нанес своему собутыльнику несколько ударов деревянным бруском по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи провели осмотр места преступления, допросили подозреваемого. Мужчину заключили под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.