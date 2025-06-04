Омск-Информ
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·Происшествия

На его счастье, мимо проезжали сотрудники вневедомственной охраны.
Этим летом омские росгвардейцы стали свидетелями несчастного случая, который произошел на СТО. Во время работы 38-летний сотрудник станции техобслуживания неосторожно обращался с циркулярной пилой и в результате отрезал себе три фаланги пальцев на правой руке.
– В шоковом состоянии он выбежал на улицу, в этот момент мимо проезжал патрульный экипаж Росгвардии. Правоохранители оперативно остановили обильное кровотечение, – сообщает Росгвардия.
Сотрудники вневедомственной охраны Михаил Хилат и Михаил Масливченко доставили пострадавшего мужчину в больницу вместе с отрезанными пальцами, которые медики пришили. Они могут восстановиться.
Андрей Андреев
·Происшествия

На его счастье, мимо проезжали сотрудники вневедомственной охраны.
Этим летом омские росгвардейцы стали свидетелями несчастного случая, который произошел на СТО. Во время работы 38-летний сотрудник станции техобслуживания неосторожно обращался с циркулярной пилой и в результате отрезал себе три фаланги пальцев на правой руке.
– В шоковом состоянии он выбежал на улицу, в этот момент мимо проезжал патрульный экипаж Росгвардии. Правоохранители оперативно остановили обильное кровотечение, – сообщает Росгвардия.
Сотрудники вневедомственной охраны Михаил Хилат и Михаил Масливченко доставили пострадавшего мужчину в больницу вместе с отрезанными пальцами, которые медики пришили. Они могут восстановиться.
Андрей Андреев