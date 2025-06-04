В магазинах воды на всех не хватает.

Жители села Красноярка уже несколько дней вынуждены покупать воду в магазине, а ее на всех не хватает. В ноябре прошлого года в село подвели водопровод из Крутой Горки, однако в жару начались перебои, а потом вода и вовсе исчезла.

Трудности с водоснабжением испытывают 11 тысяч человек. Питьевую воду можно купить только в магазине, так как организованного подвоза нет – в районе отсутствует пригодная для этих целей техника. Сельчане уже берут воду из дождевых бочек и прямо из Иртыша.

Местные власти сообщили, что воду, жизненно необходимый ресурс, подают два раза в сутки. Такой график связан с гидравлическими испытаниями на новом трубопроводе.

– Это пусконаладка идет. Нельзя вновь введенное оборудование запустить на всю мощность, – рассказал замглавы Омского района по строительству, вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения Андрей Гречко «ВЕСТИ Омск».

Воду обещают включить только в середине месяца – 18 июня. Однако с сегодняшнего дня объем обещали увеличить в два раза.