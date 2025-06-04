Сегодня, 4 июня, спектакль-долгожитель в постановке Александра Баргмана, радовавший зрителей более 10 лет, пройдет в последний раз.

Премьера спектакля «На чемоданах» (16+) состоялась 31 января 2015 года. Десять с половиной лет для спектакля – долгая жизнь. Постановка получила заслуженное одобрение критики и театральной общественности. Спектакль вошел в Long List самых заметных спектаклей сезона 2014–2015 гг. по мнению экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска». В 2021 году он был показан в рамках «Больших гастролей» в Тюмени, а в 2024 году спектакль «На чемоданах» увидели на Новой сцене Театра Вахтангова московские зрители. Сегодняшний, 83-й показ спектакля «На чемоданах» станет последним.

Ранее в интервью к 10-летию спектакля «На чемоданах» актер Омской драмы Егор Уланов рассказал о своем отношении к этому спектаклю.

– Про этот спектакль, связанный с ним репетиционный процесс все, кого ни спроси, всегда вспоминают с большой любовью. Это спектакль, который заставил многих артистов очень сильно подключиться личностно. Такого всеобщего погружения в материал я не наблюдал раньше. Мы весь репетиционный процесс были вместе и смотрели сцены друг друга, плакали. Энергия режиссера нас всех сплотила. Этот спектакль для всех дорог, очень много было в него вложено внутренней боли, переживаний, любви. Поэтому спектакль, наверное, и живет столько лет «…» Наслаждаешься абсолютно любым персонажем, у каждого из них своя жизнь, свой характер. Все достоверны в своих проявлениях, – отметил Уланов.

Он также привел слова столичного критика Александра Вислова.

– Я прихожу в Москву или в Питер на большой спектакль и вижу три-пять крутых артистов, а все остальные – другой уровень, и они просто подыгрывают этим мэтрам. А здесь я не увидел ни одной проходной роли. Любого персонажа возьми – он абсолютно самодостаточен, – отозвался известный критик.

Особенность пьесы – в обилии действующих лиц, что позволило задействовать в постановке практически всю театральную труппу Омской драмы: на сцену вышли более двадцати разноплановых, талантливых омских актеров, как молодых, так и корифеев.

Более 10 лет постановка «На чемоданах» собирала аншлаги в зрительном зале Омской драмы. Сегодня у зрителей есть последняя возможность увидеть полюбившийся спектакль.