Трактор с навесным оборудованием останется в «Омской крепости».

Сегодня, 4 июня, учреждениям культуры города Омска были переданы новые автомобили, необходимые для перевозки реквизита, костюмов, музыкального и сценического оборудования.

– Всего приобретено семь единиц автотранспорта на общую сумму 24 млн рублей – это самая крупная покупка для нужд учреждений культуры за последние несколько десятков лет, – сказал мэр города Сергей Шелест на торжественной церемонии, которая состоялась в историческом парке «Омская крепость».

Он поблагодарил депутатский корпус Омского горсовета за то, что поддержали решение о выделение денег, и особо отметил, что обозначенные машины позволят ежегодно экономить свыше 10 млн рублей, которые прежде приходилось отдавать подрядчикам. Мэр провел и тест-драйв.

– Вся техника понятная, знакомая, простая в эксплуатации, пригодная для работы в наших погодных условиях, думаю, водители этих машин будут довольны, – отметил градоначальник.

Легковой автомобиль «Лада-Гранта» поступил для нужд муниципальных библиотек; грузопассажирские «Газели-Некст» будут использовать для перевозки декораций и сценических костюмов; специализированный «Соболь» с акустической системой необходим для звукового сопровождения различных мероприятий; «буханка» с прицепом пригодится для строительных и ремонтных нужд. Также приобретены трактор с навесным оборудованием, он останется в «Омской крепости» и КамАЗ с краном-манипулятором. КамАЗ поступает в ведение ХЭЦ «Творческой» для работы на крупных культурно-массовых мероприятиях: для сборки конструкций сцены, монтажа света и т. д.