Она жила на Левом берегу.

В Омске уже почти две недели ищут 43-летнюю Наталью Масленникову. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», последний раз ее видели на Левом берегу, по адресу: ул. Дмитриева, 17/1.

Наталья может нуждаться в медицинской помощи. Особые приметы женщины и во что она была одета, волонтеры не сообщают.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, просят обратиться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 102.