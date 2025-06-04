Омск-Информ
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·Общество

Без воды останется около десятка многоэтажек.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на завтра, 5 июня. В связи с этим с 10:00 до 22:00 холодной воды не будет по адресам:
  • Взлетная, 1,1а, 3, 3а, 3б, 5, 4, 6;
  • Перелета, 3, 3, к. 2.
Машину с питьевой водой установят с 13:00 до 20:00 по адресу: Взлетная, 3.
Отметим, что отключения планируются также в пятницу, 6 июня. С 11:00 до 24:00 воды не будет по адресам:
  • Красина, 4, 4/1, 6;
  • Таубе, 15;
  • И. Алексеева, 4а;
  • Партизанская, 5а, лит. С; 5а, лит. Е.
Андрей Андреев
·Общество

Без воды останется около десятка многоэтажек.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на завтра, 5 июня. В связи с этим с 10:00 до 22:00 холодной воды не будет по адресам:
  • Взлетная, 1,1а, 3, 3а, 3б, 5, 4, 6;
  • Перелета, 3, 3, к. 2.
Машину с питьевой водой установят с 13:00 до 20:00 по адресу: Взлетная, 3.
Отметим, что отключения планируются также в пятницу, 6 июня. С 11:00 до 24:00 воды не будет по адресам:
  • Красина, 4, 4/1, 6;
  • Таубе, 15;
  • И. Алексеева, 4а;
  • Партизанская, 5а, лит. С; 5а, лит. Е.
Андрей Андреев