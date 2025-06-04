Без воды останется около десятка многоэтажек.

Омский водоканал запланировал ремонт сетей на завтра, 5 июня. В связи с этим с 10:00 до 22:00 холодной воды не будет по адресам:

Взлетная, 1,1а, 3, 3а, 3б, 5, 4, 6;

Перелета, 3, 3, к. 2.

Машину с питьевой водой установят с 13:00 до 20:00 по адресу: Взлетная, 3.

Отметим, что отключения планируются также в пятницу, 6 июня. С 11:00 до 24:00 воды не будет по адресам: